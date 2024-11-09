Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


09 Kasım 2024 09:05
Düdüklü Meczup

Güzel ahlâk

...

Güzel ahlâk nedir güzel hâl nedir

Ehli sünnet hâldir, senin hâlin nedir

Şeyh Sinan?ın türbe, önünden geçtim

Allah affeder Allah?ın af sebebirdir

...

Düdüklü Meczup

Çok Yazılan Konular

Son Kelimeyi Alıp Başa KoyalımNöbetçi Müzik DükkânıAnagram Oyunuİzlemeye Değer Film ÖnerileriİzmaritOzanlardan seçkiler...Monologlarım

Sözlük

matmazel noraliya'nın koltuğu 1 hayırlı cumalar 1 İnsan sevmek için yaratılmış 2 ağzına sağlık 1 Huzur veren şeyler 1 üslubun kimliğindir 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 kaale almamak 1 Dubai Çikolatası 2 başlık açma sınırı getirilsin. 4

Son Haberler

Kabine Toplantısı'da 9 yıl aradan sonra bir ilk! İşte masadaki konularPetrolde asgari sermaye miktarları belirlendiÇayın da tadı kaçtı: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi bulduLider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecekNarin duruşmasında 3'üncü gün: 30 saat ifade alındı, katil ve sebep ortaya çıkmadı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle