Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2024 09:12
İller arası tayin sonrası eş durumu tayini

Temmuzda iller arası tayinle tayinim çıktı fakat eşimin işi dolayısıyla şimdi eş durumu tayini vermem gerekiyor. Bekleme süresi var mıdır hemen verebilir miyim

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