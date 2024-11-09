SYDV Büro Personeli Hakkında

Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında büro personeli olarak göreve başlayacağım. Maaş konusunda henüz birşey söylemediler. Bilgisi olan var mı?

Merhaba arkadaşlar. Önümüzdeki hafta sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfında büro personeli olarak göreve başlayacağım. Maaş konusunda henüz birşey söylemediler. Bilgisi olan var mı?