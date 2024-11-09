Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Kasım 2024 12:01
Sözleşmeli erlik fesih

Merhabalar,ben sözleşmeli erlik eğitiminde disiplinsizlik nedeni ile eğitimde ön sözleşmem fes edildi idare tarafından jandarma alımlarına başvurdum bu sebepten başvurum kabul edilmedi , şimdi pomeme başvuracağım ordada sıkıntı çıkarırmı bu etken ?

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