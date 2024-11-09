Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 12:55
Yapılan usulsüzlüğü yetkili amirlere bildirmemek Kademe durdurulması cezası hakkında

Cok sevgili bir amirim baska personele tutanak hazırlatıyor daha sonra tutanak üstünde karalama yolu ile düzeltme yaptırıyor tutanakta imzam yok ve düzenleyen ben degilim bana da tutanagı sisteme girmem için talimat veriyor bütün yetkili amirlerin onayıyla girişi yapıyorum ve evrakta bütün amirlerimin 3 tane imzası var. Bu olaydan bir buçuk yıl sonra soruşturma açılıyor ifademde evet değişikli gördüm ama amirin bilgisi dahilinde yapıldığı için işlem yaptım diye ifade verdim bunu sonucunda 125. Mad. D-n bendi uyarınca verilen emir ve görevleri kasten yapmamak maddesince usulsüz işlemi yetkili amirlere haber vermemek ve usulsüz işlem gerçekleştirmek fiilerinden 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurlması cezası verildi. Şimdi ne yapmam lazım

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