Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 13:06
tercih hakkım var mı?
arkadaşlar dün Tekirdağ'da norm fazlası olarak ilçe içinde resen atamam yapıldı. ben ilçe dışı istiyordum. önümüzdeki hafta da ilçe dışı tercihler yapılacak, ben başvuru yapabiliyor muyum?

tarconi2
Aday Memur
09 Kasım 2024 13:17

Yapmazsınız hocam, bir sonraki il içi atamada tercih yapıp okul değiştirebilirsiniz.

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