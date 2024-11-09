Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 13:36
21 Saat Dilekçesi Hakkında
Ben Kasımın sonunda evlendikten sonra eşim il dışında olacağı için 21 saat dilekçesi versem kabul etmeme gibi bi durum olur mu?( eşimin yanına gidip gelmek için) zaten bulunduğum yerde yarıyılda eşimin yanına tayinle gidicem inşAllah.21 saat dilekçesi illa Eylül ayında mı veriliyor.

Nergis3467
Aday Memur
09 Kasım 2024 13:38
şu an 30 saati ve her gün dersim var, en azından 21 saat istersem 2 günümü boşaltabilirim diye düşündüm. olabilinirliği var mı bunun..
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