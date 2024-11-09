21 Saat Dilekçesi Hakkında

Ben Kasımın sonunda evlendikten sonra eşim il dışında olacağı için 21 saat dilekçesi versem kabul etmeme gibi bi durum olur mu?( eşimin yanına gidip gelmek için) zaten bulunduğum yerde yarıyılda eşimin yanına tayinle gidicem inşAllah.21 saat dilekçesi illa Eylül ayında mı veriliyor.

Ben Kasımın sonunda evlendikten sonra eşim il dışında olacağı için 21 saat dilekçesi versem kabul etmeme gibi bi durum olur mu?( eşimin yanına gidip gelmek için) zaten bulunduğum yerde yarıyılda eşimin yanına tayinle gidicem inşAllah.21 saat dilekçesi illa Eylül ayında mı veriliyor.