Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Kasım 2024 13:54
Antalya merkez çalışma saatleri

Antalya merkezde evim var antalya yazmayı düşünüyorum. Çalışma saatleri nasıldır polis merkezlerine ek görev sık yazılıyor mu ailenizle vakit geçirebiliyor musunuz? Detaylı yazarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEmniyetin arka bahçesi Polsanİçişleri Bakanlığı torba yasa İcralık polisler50 bin lira maaş ile nasıl geçineceğizİntihar vakaları neden sadece teşkilatta yaşanıyorTwitter'da polis hakları ile ilgili mücadele eden bir arkadaş var26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

Kadınların beklentileri 5 yemekhanede birini kesmek 1 su içene yılan bile dokunmaz 1 günün sözü 2 recep ivedik 1 çocuk soruları 3 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 tekerlekli sandalye 1 yazılıda kopya vermek 1 ilk yardım 2

Son Haberler

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandıManisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybettiBakan Fidan, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacakNarin Güran davasında savcıdan 'tutukluluk devam etsin' talebiTHY, 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle