KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Kasım 2024 13:58
ALES 85 almak zor mu

Merhabalar 17 Kasım'da sınava gireceğim süreyi nasıl yetistiriyorsunuz önce hangi soru tipinden baslacayacaguz

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Sosyal fobik birine işYDS, ALES, KPSS gibi sınavlardan erken çıkmak

Sözlük

tipim değilsin 2 şu an çalan şarkı 1 yaşamak için söylenebilecek nedenler 4 kaale almamak 1 Konçerto 1 Kadınların beklentileri 5 İnsan sevmek için yaratılmış 2 ağzına sağlık 1 ilk yardım 2 öküzün altında buzağı aramak 3

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