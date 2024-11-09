Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


09 Kasım 2024 14:00
Öğretmenler odasında mobbing psikolojik şiddet

Merhabalar böyle bir şey yaşadınız mı nasıl baß ettiniz 3 arkadaß bir olmuş sürekli canımı sıkıyorlar gereksiz espiriler açığımı aramalar hep benimle uğraşıyorlar onları nasıl püskürtebilirim bu durumla karşılaşan lar lütfen birbirimize yardımcı olalim

Çok Yazılan Konular

Kelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.GibisinSon iki harften kelime türetmeSessizKısa sözlerkafada çalan şarkılar

Sözlük

İnsan sevmek için yaratılmış 2 yaşamak için söylenebilecek nedenler 4 matmazel noraliya'nın koltuğu 1 ağzına sağlık 1 günün sözü 2 sallama çay 1 ilk yardım 2 su içene yılan bile dokunmaz 1 tekerlekli sandalye 1 Huzur veren şeyler 1

Son Haberler

Türkiye ile Rusya arasında şehircilik alanında mutabakat zaptı imzalandıManisa'daki motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybettiBakan Fidan, İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacakNarin Güran davasında savcıdan 'tutukluluk devam etsin' talebiTHY, 10 ayda 72,2 milyon yolcu taşıdı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle