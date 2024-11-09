Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 14:05
Öğretmenler odasında mobbing

Yaklaşık 2 yıldır benimle düzenli uğraşan üç öğretmen var canımı sürekli sıkıyorlar böyle bir durum yaşayan oldu mu bu terbiyesizleri nasıl uzaklaştırabilirm uyarı yaptım şimdilik sorun yok olur da yine devam ederlerse sürekli açığımı arıyorlar kıskanç haset insanlarla nasıl baş edelim


Nergis3467
Aday Memur
09 Kasım 2024 15:05
hocam mesafe koymanıza rağmen tacizler devam ediyorsa müdürle konuşun. silsileyi takip edin.. sakin olun duymamazlıktan gelmeye çalışın bu süreçte, yasal yolları takip edin silsile üzerinden..

Kagiş
Müsteşar
09 Kasım 2024 15:41

Hayır yani öğretmenler odasında kocaman insanlar ergen çocuklar gibi birbirleriyle niye uğraşırlar anlaşılır gibi değil! Dışarı çıkartıp vereceksin odunu vereceksin odunu, ondan sonra da mesai arkadaşına fiziksel şiddetten ceza alıp belki de memuriyetten olacaksın! Kimsede bu konuda iyi niyet kalmamış arkadaş! Fitne, fesat, haset ne ararsan var artık!

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