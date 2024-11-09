Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 14:06
Kitten üniversiteye naklen geçiş

399 4c 5510 olarak tigem de çalışıyorum üniversiteye naklen geçiş yapabilir miyim arkadaşlar bilgisi olan var mı ? Birisi geçersin diyor birisi geçemezsin diyor

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