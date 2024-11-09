Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Kasım 2024 15:14
3600 Ek Gösterge Sözü Yalan Mı Oldu?
500 bin kişi 360 EK GÖSTERGE'Yİ bekliyor deniliyor. Bazıları bizi ilgilendirmez diyebilir. 500 bin kişiyi yakından ilgilendiriyor! Biraz saygı lazım değl mi?

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