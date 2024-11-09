Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2024 16:11
Başka bölgeye tayin

6 aylik sözleşmeli teknikerim.4 sene sonunda d.bakır batman gibi güneydoğu şehirlerine gitmekte zorlanir miyim? Zor mu bu tayin işleri?

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