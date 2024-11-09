Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 16:30
Okul nakil hk

Nakil olmak istediğimiz okul LGS puanı ile puanımız arasında 0.05 puan farkla nakil olamayacağına dair uyarı veriyor. Bunun bir istisnası yok mu acaba. Fark çok az çünkü


Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Kasım 2024 16:33

En başta 0.01 puanla kaçıranlara haksizlik olur.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
09 Kasım 2024 16:37

O okulda kontenjan açığı olması gerekli.Her ayın son günü nakil gerçekleşir.Siz her ay kontrol edin.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
09 Kasım 2024 16:39

Son kaydolan ögrencinin puaninin altinda bir puanla başvuru yapamazlar.

Memleketinogretmeni, 6 dk. önce

O okulda kontenjan açığı olması gerekli.Her ayın son günü nakil gerçekleşir.Siz her ay kontrol edin.

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