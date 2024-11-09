Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 17:09
Norm Fazlası Proje Okulları
İl norm ihtiyaç listesinde proje okulları da var, norm fazlası atamalarda proje okulları tercih'e açılıyor mu?

geceyolcusu2002
Memur
09 Kasım 2024 18:21

Hayır

Toplam 1 mesaj

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