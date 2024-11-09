Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 18:06
Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?

Türk Eğitim Sen mi Eğitim-İş mi?


ece-ogretmen-ist
Aday Memur
09 Kasım 2024 18:17

Egitimbirsen


beurak0000
Memur
09 Kasım 2024 18:28
malum sarı sendikanın hiçbir koluna üye olmayın hünümüzde yaşadığımız maddi manevi sıkıntıların temel sebebi bu sendikadır artık uyanın birilerinin yoluna taş koyun

konyahakkari
Aday Memur
09 Kasım 2024 18:34

eğitim iş in sevmediğim taraflarından birisi atatürkçü olması


Kagiş
Müsteşar
09 Kasım 2024 18:42

Eğitim Bir Sen'den yeni istifa ettim! ))

ece-ogretmen-ist, 58 dk. önce

Egitimbirsen


Kagiş
Müsteşar
09 Kasım 2024 18:43

Bilakis bana da Atatürkçü olmaları çok sempatik geliyor. Zira ben de Atatürkçüyüm.

konyahakkari, 41 dk. önce

eğitim iş in sevmediğim taraflarından birisi atatürkçü olması


birsamsunlu
Aday Memur
09 Kasım 2024 18:59

3 sene önce eğitim bir sen 'den istifa edip eğitim - iş'e geçmiştim. Sendikacılığı iyi yapıyorlar.


matemkogr
Daire Başkanı
09 Kasım 2024 19:13

KESK EğitimSen

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm fazlası resen atamaUzman öğretmenlik kılavuzu21 Saat Dilekçesi HakkındaSabah uyanma meselesiNorm fazlası.. Fazlasıyla mağdur.Uzman ve başöğretmenlik ne zaman verilecek?Atanır Atanmaz Uzun Süreli İzinEk ders yat artik10 kasımda alınan rapor rapor sayısından düşer mi ?Müdür yardımcılığı hakkında konuşalım.

Sözlük

Burcu kova,yükseleni de kova olmak 5 şu an çalan şarkı 1 Hasut 1 finansal okur yazarlık 2 seneye görüşürüz 1 tipim değilsin 2 Konçerto 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 kaale almamak 1 günün sözü 2

Son Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladıTarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyorİstanbul Hava Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecekBöbrek ve sinir doku hücreleri, beyne benzer şekilde anıları depolayabiliyorTSK, POSEUDON-2024 Tatbikatı'na katıldı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle