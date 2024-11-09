Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 18:06
Raporlu olursam yatan maaşın aynı miktarı mı , yoksa daha az miktarı mı kesiliyor ?

yani raporlu olursam eğer 15 gün raporlu oldum diyelim ki, bunun 15 günü mü diğer aydan kesiliyor yoksa daha az miktarı mı kesiliyor ?

daha az kesiliyorsa neden ?

Çok Yazılan Konular

Üniversite hastanesi alacak izin hkKadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.4b sözleşmeli personel askeriyeye geçiş 4 b sözleşmeliBecayiş Tek Başlık Tüm Kurumlar

Sözlük

kaale almamak 1 Hasut 1 kurum yemekhanesi 1 tekerlekli sandalye 1 Konçerto 1 recep ivedik 1 Çamaşır havası 1 ilk yardım 2 seneye görüşürüz 1 Dubai Çikolatası 2

Son Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara'yı turladıTarih belli oldu: Bir şehre daha hızlı tren geliyorİstanbul Hava Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecekBöbrek ve sinir doku hücreleri, beyne benzer şekilde anıları depolayabiliyorTSK, POSEUDON-2024 Tatbikatı'na katıldı

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle