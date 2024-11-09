Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Kasım 2024 18:18
İstifa hakkı hk.

Merhaba. Bildiğiniz üzere bir memur 2 den fazla istifa etmişse artık memurluğa dönemez. Yani 3 kez istifa eden devlet memuru artık memur olamaz.

Ben daha önce adalet bakanlığında sözleşmeli personel olarak çalıştım ve zor şartlardan dolayı istifa edip başka bir bakanlığa geçtim. Şu an çalıştığım bakanlıkta da sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Bu bakantan ise doğrudan istifa ederek değil de sözleşme yenilemeyerek ayrılmak istiyorum.

Merak ettiğim şu: usulüne uygun olarak bir ay önceden haber vermek şartıyla sözleşme yenilemezsem bu istifa hakkımdan eksiltir mi eksiltmez mi?

Konuyu araştırdım ve sorunun cevabınıbulamadım. Bilgisi olan biri cevaplarsa çok yardımcı olur. Şimdidwn teşekkür ederim

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