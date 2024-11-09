Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 19:12
Kurumlar arası protokol
Adalet Bakanlığı ile TSK arasında atama protokolü var mı bilgisi olan yardımcı olabilir mi

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