Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 19:25
Hürriyetçi Eğitim Sen hakkında bilgisi olanlar.
arkadaşlar sendikam yok. sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Hürriyetçi egitim sen baya aktif.

Braweheart01
Genel Müdür
09 Kasım 2024 21:05

bir siyasi partiye yakınlığı var o siyasi parti gelecek vadederse daha da gelişebilir

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