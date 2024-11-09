Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Kasım 2024 21:18
aynı il için eğitim tayini olur mu
üniversite aynı ilde ama 100 km uzakta eğitim tayiniule merkeze geçebilir miyi

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Aday Memur
09 Kasım 2024 21:28

İl içi tayin bugünlerde ona bir bak istersen.

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