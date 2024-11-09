Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Kasım 2024 21:52
engelli yakını bulunan 4bli memur geçiş yapabilir mi
Üniversite hastanesinde çalışan bir hemşireyim annem ve babamın engel oranı %50'den fazla dilekçe vermem durumunda geçiş yapabilir miyim ?

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