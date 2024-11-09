Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Kasım 2024 23:10
Raporluyken il dışına çıkabilirmiyiz?

Herkese hayırlı işler ve kolaylıklar dilerim. 45 gün heyet raporluyum, raporu gönderdigimde benden rapor için dilekçede istediler ve dilekçede raporu geçirecegim adresi çalıştıgım ildeki evim belirttim. sanırım rapor sağlık iznine çevriliyor devamında. bu süreçte zaten sağlık izinli oldugumdan dolayı izin felan almadan il dışına çıkmamda sorun varmı, bana kafayı takmış amirlerim var o yüzden soruyorum. eşegi sağlam kazıga bağlayayım :)


adalı-polis
Genel Müdür
09 Kasım 2024 23:16

Çıkarsın sorun yok

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