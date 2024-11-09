Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 23:10
Şef Kadrosunun Maddi ve Manevi Yok Oluşu.

Birçok bakanlığın İl ve İlçe merkezlerinde Yönetim Hizmetleri Grubunun ikinci basamağında, Şube Müdüründen sonra en yetkili yönetici konumunda ve sorumluluğunda olan Şefler, Şube Müdür Yardımcısı konumunda ve sorumluluğunda çalıştırılmasına rağmen astlarından daha düşük maaş almaktadır. Bu durumda olan Kamu Şeflerine bulunduğu konumun ve sorumluluğun karşılığı ve Müdür Yardımcısı kadrosunun işlerini üstlendiği ve yürüttüğü için eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak 3600 ek gösterge, 95 özel hizmet tazminatı, 165 ek ödeme verilmesi yada bu bakanlıkların Şef kadrolarını Müdür Yardımcısı kadrolarına almaları yerinde olacaktır. Şef arkadaşlarımızın ve ileride Şef olmayı düşünen arkadaşlarımızın bu maddi ve statü kayıplarının düzeltilmesi için sendikalarına talepte bulunmaları, Şef kadrosunun kariyer basamağının ilk adımı ve son adımı olmaktan ve Şef kadrosunu maddi ve manevi yok oluştan kurtaracaktır.

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