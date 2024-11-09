KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Kasım 2024 23:17
atanma şansı
Merhaba 41 yaşindayim düz lise mezunuyum kpss girdim 71 puan aldim atanma şansim varmı

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