KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Kasım 2024 23:48
Güncellenen Kpss puanı

Arkadaşlar puanım 91,43 ten 91,22'ye düştü fakat genel sıralamam sadece 1 kişi geriye gitti.Bu olumlu bir durum mu sıralamanın aynı kalması branşı nasıl etkileyebilir? (Bölüm Elektrik elektronik mühendisliği)


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
10 Kasım 2024 01:32

Anladığım puan ne kadar yüksekse sıralama da o kadar az değişiyor. iyi puan aldığınız için sıralamanız çok değişmemiş. Yani en kötü bir kişi geri gidersiniz ki bunun da olasılığı çok düşük.

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