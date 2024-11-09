Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Kasım 2024 23:49
Hizmet puanı

ziraat bankasindaki calistigimiz yillari saydirsam hizmet puani alabiliyormuyum.tesekkurler simdiden


Sevdim-Seni
Genel Müdür
10 Kasım 2024 00:14

Hayır

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