Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Kasım 2024 00:28
Acil yardım..Eğitim Durumu Tayinine Ek Eş Durumu Tayini
Eşim ve ben 3+1 imizi doldurduk. Benim eğitim durumu tayinim çıktı. eşimi de eş durumu tayiniyle yanıma çekebilir miyim? eşim ve ben sağlık Bakanlığında çalışmaktayız. yardımcı olabilirseniz çok sevirim.

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