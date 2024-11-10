Acil yardım..Eğitim Durumu Tayinine Ek Eş Durumu Tayini

Eşim ve ben 3+1 imizi doldurduk. Benim eğitim durumu tayinim çıktı. eşimi de eş durumu tayiniyle yanıma çekebilir miyim? eşim ve ben sağlık Bakanlığında çalışmaktayız. yardımcı olabilirseniz çok sevirim.

Eşim ve ben 3+1 imizi doldurduk. Benim eğitim durumu tayinim çıktı. eşimi de eş durumu tayiniyle yanıma çekebilir miyim? eşim ve ben sağlık Bakanlığında çalışmaktayız. yardımcı olabilirseniz çok sevirim.