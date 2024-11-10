KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 00:44
soru iptallerinden önce p3 80.41 puanın ortalama sıralamasını hatırlayan var mı?
kpss

Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
10 Kasım 2024 01:30

80.30 ile 52.000'deydim. Herhalde 49.000'ler olabilir 80.40 ile.

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