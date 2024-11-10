soru iptallerinden önce p3 80.41 puanın ortalama sıralamasını hatırlayan var mı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Sınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdırYeniden Açıklanan KPSS SonuçlarıKpssÖzel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yaSiyaset Bl. ve Kamu Yön. meznları Kamu Yön. alımlarına başvuramıyor mu?SYDV Büro Personeli HakkındaAdalet Bakanlığı Memur Alımıilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!İibf branş sıralamaları?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle