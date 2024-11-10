KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 10:43
Savunma Sanayi Uzman Yardımcılığı

Merhaba, Savunma Sanayi uzman yardımcılığı kadrosu açmış. Mühendislik de var. Özellikle mühendis uzman yardımcılığı kadrosu hakkında günzel bilgisi olan yardımcı olabilir mi? Çalışma şartları, maaş, uzman olma süresi vb.

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