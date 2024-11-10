Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Kasım 2024 12:16
Askerdeyken ikm ye başvurmak

Arkadaşlar 17 kasımda teslim oluyorum , askerde iken ikm başvuruları açıldığında ben başvuru yapabilir miyim?

Eger yapılıyorsa askerlik bölümünde ne isaretlemeliyim?

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