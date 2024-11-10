KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 12:17
Bir duyuma göre 2024 Kpss iptal edilecekmis!!!

Sağlam bı kaynaktan aldığım duyuma göre ,, mahkeme kararıyla iptal edilen 4 sorunun ardından çok fazla mağduriyet yaşandığı çok itiraz ve şikayet geldiği için ÖSYM 2024 Kpss'yi her an iptal edebilirmiş.

Bu durumda Aralık ayında yapılacak merkezi atamaların 2022 Kpss puanıyla olacağı konuşuluyor.

Altı üstü bir sınav yapacaksanız onu bile beceremiyorsunuz!!

Tüm ÖSYM yetkililerini istifaya davet ediyorum !!

Acilen adam gibi bir komisyon kurulmalı ,, gelecek sınavlarda milyonlarca insanı mağdur etmemek adına hatasız net sınavlar hazırlanmalı !! Yeter artık valla ya ..


elk muhendis
Şef
10 Kasım 2024 12:24

2026'ya hazırlanın bence bu kadar kafa ütülediğiniz yetti artık.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sınavın iptal olmasını istemek en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdırYeniden Açıklanan KPSS SonuçlarıKpssÖzel sektörde mali müşavir olarak çalışıyorum.Özel sektörde mutlu değilim. 37 yaşındayım sizce ne yaSiyaset Bl. ve Kamu Yön. meznları Kamu Yön. alımlarına başvuramıyor mu?SYDV Büro Personeli HakkındaAdalet Bakanlığı Memur Alımıilk giren aday sayısı: 1.318.110, son aday sayısı : 1.319.054 KONU BİTMİŞTİR.Sınav Aralık Ayının Son Haftası olacak şekilde zaman geçmeden derhal iptal edilsin !!!Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)

Sözlük

Burcu kova,yükseleni de kova olmak 5 koridorda çınlayan topuklu ayakkabı sesi 1 kurum yemekhanesi 1 Kadınların beklentileri 5 asla yapmam denen şeylerin yapılması 1 Haftasonlarının sıkıcı olması 1 bankacılık uygulamalarında suç işleyen bankacı var mı sorusu 1 yaşamak için söylenebilecek nedenler 2 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası 1 seneye görüşürüz 1

Son Haberler

Erdoğan: Sosyal medya Atatürkçüleri Türkiye'ye düşmanlık ediyorAkaryakıt sektöründe vergi kayıp ve kaçağına göz açtırılmıyorTrump, tüm salıncak eyaletleri kazanan başkanlardan biri olduErdoğan, Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında andıTicari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak

Editörün Seçimi

Ekim ayı enflasyon tahminlerinizi alalım?Merkez bankası başkanından asgari ücret açıklamasıMaaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni Söyle