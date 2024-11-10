Bir duyuma göre 2024 Kpss iptal edilecekmis!!!

Sağlam bı kaynaktan aldığım duyuma göre ,, mahkeme kararıyla iptal edilen 4 sorunun ardından çok fazla mağduriyet yaşandığı çok itiraz ve şikayet geldiği için ÖSYM 2024 Kpss'yi her an iptal edebilirmiş.

Bu durumda Aralık ayında yapılacak merkezi atamaların 2022 Kpss puanıyla olacağı konuşuluyor.

Altı üstü bir sınav yapacaksanız onu bile beceremiyorsunuz!!

Tüm ÖSYM yetkililerini istifaya davet ediyorum !!

Acilen adam gibi bir komisyon kurulmalı ,, gelecek sınavlarda milyonlarca insanı mağdur etmemek adına hatasız net sınavlar hazırlanmalı !! Yeter artık valla ya ..