Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Kasım 2024 12:32
Norm fazlasi öğretmenlerin azaltılması hakkinda

norm fazlasi listeleri yayınlayan illere baktığımızda bazı branşlardan il milli eğitimlerinde 200 300 fazlalık olduğunu görüyoruz. o branşlardan illerde 10 15 açık bile yok. Bu fazlalıklar her sene artarak geliyor. sizce çözümü nasıl olacak bu işin. Ozel egitim gibi açığı çok olan branşlara geçiş olabilir mi acaba bir kurs verilerek


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
10 Kasım 2024 13:36

İyi fikir.Zamanında ziraat mühendisi, basın yayın mezunu nasıl öğretmen olabildiyse neden olmasın.


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
10 Kasım 2024 13:52

Hep eş durumu yüzünden


turkcecii05
Aday Memur
10 Kasım 2024 15:41
Hocam bu norm fazlası öğretmenlerin çoğu ozel eğitimlerde çalışıyor zaten şu an. Ozel egitimde 25bin açık var.Turkiyenin her yerinde ozel egitim açığı varken ilk atamalara bakın norm fazlası öğretmenlerin olduğu yerleri acmiyorlar. bakanlık gayri resmi bunu uyguluyor su an zaten
Memleketinogretmeni, 2 saat önce

İyi fikir.Zamanında ziraat mühendisi, basın yayın mezunu nasıl öğretmen olabildiyse neden olmasın.

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