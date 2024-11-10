Müdür yardımcılığından istifa

Sayın hocalarım bir konuda fikrinizi almak istedim . Ben ilkokul ortaokul birleşik bir okulda görev yapmaktayım Müdür yardımcısı olarak. Ortaokul müdür yardımcısı istifa etti ve tüm görev bana kaldı . Kaldı ki zaten biraz limoni idi ve tam yapmıyordu görevini zaten Müdür de zaten ona iltimas sağlıyordu o görevini yapmayınca bir şey demiyordu yapmıyordu, ilkokul Müdür yardımcısıyım ve ortaokul işlerini De bana yıkmaya çalışıyordu bir türlü müdürle anlaşamıyorum usül bilmiyor öğretmenlerin yanında beni eleştiriyor dalga geçmeye varan şeyler söylüyor uyarmama rağmen dinlemiyor. Sizce ilçe mem e gitsem bu nedenleri sözlü sunup öğretmenliğe dönmek istediğimi belirtir dilekçe verip okul tercihlerimi yazsam nasıl olur mantıklı bir hamle olur mu sizce ?

Sayın hocalarım bir konuda fikrinizi almak istedim . Ben ilkokul ortaokul birleşik bir okulda görev yapmaktayım Müdür yardımcısı olarak. Ortaokul müdür yardımcısı istifa etti ve tüm görev bana kaldı . Kaldı ki zaten biraz limoni idi ve tam yapmıyordu görevini zaten Müdür de zaten ona iltimas sağlıyordu o görevini yapmayınca bir şey demiyordu yapmıyordu, ilkokul Müdür yardımcısıyım ve ortaokul işlerini De bana yıkmaya çalışıyordu bir türlü müdürle anlaşamıyorum usül bilmiyor öğretmenlerin yanında beni eleştiriyor dalga geçmeye varan şeyler söylüyor uyarmama rağmen dinlemiyor. Sizce ilçe mem e gitsem bu nedenleri sözlü sunup öğretmenliğe dönmek istediğimi belirtir dilekçe verip okul tercihlerimi yazsam nasıl olur mantıklı bir hamle olur mu sizce ?