KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 13:14
Berna sorusu maddi hata var denilerek iptal edildi ya diğerleri ??
Coğrafya uç noktası sorusunda maddi hata yok muydu? ......Anayasada yargı mensuplarına dokunulmayacağı açıkça belirtildiği halde bu soru nasıl iptal edilmez?.....Peki Tarih de şıkkı değişen sorunun A şıkkı hatalı mıydı ki sadece cevabı değiştiler? ( Möntrodan sonraki sınırlar Kurtuluş Savaşı'nın sınırları kabul edilmedi mi? ). Allah belanızı versin yazık lan yeminle Berna yı iptal eden bunları nasıl iptal etmez?

Yasin925501
10 Kasım 2024 14:14

Sürekli senin mesajlarını görüyorum hakkında merak ettiklerim var.

Kaç puan aldın ?Neden bu kadar iptal istiyorsun.Hatalı olmayan soruları ne yaptın kaç netin var.Neden kpss 2026 haxırlanmayı düşünmüyorsun ya da gidip bir iş bulmayı?Sabah akşam grupta iptal başlıkları açıyorsun çünkü zamanına yazık değil mi?


bnmadmv.
Aday Memur
10 Kasım 2024 14:26
sabah akşam başlık açmıyorum.açtığım başlıklar hatalı sorularla atanacak olanların sabah akşam uykularını kaçırdığı için öyle geliyor size.ben aylardır burda yazmıyordum sorular ptal olunca geldim yazdım.

Yasin925501
10 Kasım 2024 14:30

Neden uykum kaçsın 200 deneme çözdüm günde 8 saatin altına düşmedim çalışırken sınava girdim hatalı sorulara rağmen deneme sınavlarının deneyimi ile hakkımı aldım 4 ay geçmiş bana diyorsunki senin o cözdüyün 200 denemeyi yoksayalım tekrar sınava girelim ösymnin yaptığı hatadan çalışanları sorumlu tutamazsın çünkü 4 ay geçti ve herkez unuttu konuları tabi 75 hedefi olan adam ayrıdır dereceye oynamak zorunda olan hukukçulardan ve bunun gibi bölümlerden bahsediyorum

bnmadmv., 2 saat önce
sabah akşam başlık açmıyorum.açtığım başlıklar hatalı sorularla atanacak olanların sabah akşam uykularını kaçırdığı için öyle geliyor size.ben aylardır burda yazmıyordum sorular ptal olunca geldim yazdım.

bnmadmv.
Aday Memur
10 Kasım 2024 14:36
Haklısın emek veren çok insan var senin gibi.Belkide 300 deneme çözüp sınavda soruların hatalı olduğunu görüp hiç işaretlemeyen de vardır, kafası karışıp zaman kaybeden de, hatalı işaretleyen de.Burada ki sorun çok çalışan olmak değil, hata varsa vardır yoksa yoktur.Peki siz hatalı puanla önünüzdekilerin hakkına girip atanmayı da normal sayabilir misiniz? Aynı şey değil mi? Ha senin önündeki adama ben senin yerine atanacağım demişsin ha sorular hatalı ama önemli değil olan olmuş demek aynı şey değil mi?
Yasin925501, 2 saat önce

Neden uykum kaçsın 200 deneme çözdüm günde 8 saatin altına düşmedim çalışırken sınava girdim hatalı sorulara rağmen deneme sınavlarının deneyimi ile hakkımı aldım 4 ay geçmiş bana diyorsunki senin o cözdüyün 200 denemeyi yoksayalım tekrar sınava girelim ösymnin yaptığı hatadan çalışanları sorumlu tutamazsın çünkü 4 ay geçti ve herkez unuttu konuları tabi 75 hedefi olan adam ayrıdır dereceye oynamak zorunda olan hukukçulardan ve bunun gibi bölümlerden bahsediyorum


Yasin925501
10 Kasım 2024 14:43

Olan olmuş demiyorum.Ortada bir hata var o hata herkeze yapıldı.Bu sınav zamanı yönetebilme sınavıdır.Yani aslında çok çalışarak hata olmasada zamanını yonetemeyerek çuvallayabilir bir insan.O zamanda direk hatalı sorulara bağlayabilir bu çuvallamayı.Ben bir defa zamanımı yönettim ve istediyimi yaptım hadi sınavdan bir hafta sonra iptal etseler yine bu kadar itiraz etmem çünkü bilgilerinde taze beni bir yıl boyunca tüm çektiğim eziyet o bilgiler içindi ve o bilgileri şuanda unuttum o soru çozme hızımı kaybettim tüm bunlardan sonra hadi gel sınava gireceksin demek adalet değildir tek taraflı bakma duruma.Sorular yanlış zamanımı onlar yedi filan geçelim bunları çunku o hatalı sorular sanada geldi banada yine durumu iyi yöneten kazandı

bnmadmv., 1 saat önce
Haklısın emek veren çok insan var senin gibi.Belkide 300 deneme çözüp sınavda soruların hatalı olduğunu görüp hiç işaretlemeyen de vardır, kafası karışıp zaman kaybeden de, hatalı işaretleyen de.Burada ki sorun çok çalışan olmak değil, hata varsa vardır yoksa yoktur.Peki siz hatalı puanla önünüzdekilerin hakkına girip atanmayı da normal sayabilir misiniz? Aynı şey değil mi? Ha senin önündeki adama ben senin yerine atanacağım demişsin ha sorular hatalı ama önemli değil olan olmuş demek aynı şey değil mi?

Yasin925501
10 Kasım 2024 14:45

Ayrıca hata vardır o hatada kpss kılavuzunda yazmaktadır hatalı sorular olunca sınav iptal olacak değildir o bak direk ekleyeyim buraya

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme

dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan

sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu

doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1?deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-

2?de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını

bnmadmv., 1 saat önce
Haklısın emek veren çok insan var senin gibi.Belkide 300 deneme çözüp sınavda soruların hatalı olduğunu görüp hiç işaretlemeyen de vardır, kafası karışıp zaman kaybeden de, hatalı işaretleyen de.Burada ki sorun çok çalışan olmak değil, hata varsa vardır yoksa yoktur.Peki siz hatalı puanla önünüzdekilerin hakkına girip atanmayı da normal sayabilir misiniz? Aynı şey değil mi? Ha senin önündeki adama ben senin yerine atanacağım demişsin ha sorular hatalı ama önemli değil olan olmuş demek aynı şey değil mi?

bnmadmv.
Aday Memur
10 Kasım 2024 14:47
tamam yeni sınav yapılırsa dediğiniz gibi yine herkes için şartlar eşit olmayacak mı? siz diyorsunuz 1-0 öndeyim ben maçı yenilemem.Pemi rakip takıma hatalı attığınız golü niye kabul etmiyorsunuz? Sınav yenilenirse herkes için yenilenecek.Neyse tartışmayalım çok emek vermişsiniz saygı duyuyorum sizin de mağdur olmanızı istemem ama orta bir yolunu OSYM bulmalı.En kötü komisyondakileri kovup onlara ceza verdiğini kamuoyuna duyurmalı
Yasin925501, 1 saat önce

Olan olmuş demiyorum.Ortada bir hata var o hata herkeze yapıldı.Bu sınav zamanı yönetebilme sınavıdır.Yani aslında çok çalışarak hata olmasada zamanını yonetemeyerek çuvallayabilir bir insan.O zamanda direk hatalı sorulara bağlayabilir bu çuvallamayı.Ben bir defa zamanımı yönettim ve istediyimi yaptım hadi sınavdan bir hafta sonra iptal etseler yine bu kadar itiraz etmem çünkü bilgilerinde taze beni bir yıl boyunca tüm çektiğim eziyet o bilgiler içindi ve o bilgileri şuanda unuttum o soru çozme hızımı kaybettim tüm bunlardan sonra hadi gel sınava gireceksin demek adalet değildir tek taraflı bakma duruma.Sorular yanlış zamanımı onlar yedi filan geçelim bunları çunku o hatalı sorular sanada geldi banada yine durumu iyi yöneten kazandı


Yasin925501
10 Kasım 2024 14:53

Nasıl şartlar eşit kardeşim benim diyorumki denemeleri çözdüm ya o hızımı arttırması için di şuan o hızım yok yani benim orada harcadığım saatler boşa çıkıyor.Futbol maçı örnek vermişsin bir oyunda kurallar baştan belirlenir oyun başlayınca değişmez sana attım ben kuralı ÖSYM kilavuzunda soru iptalinde sınav iptal olur dese idi o zaman sen bana dersinki al sana kural bende sana diyorumki al sana kural soru iptalinde puan kalan sorudan hesaplanır ?Burada ne birinin hakkına girmiş oluyorum ne başka birşey.Ha kim bunların sorumlusu tabikide ösym.İşte git ösym ye sor hesabını haklısın bir sınav yapamadınız diye

bnmadmv., 1 saat önce
tamam yeni sınav yapılırsa dediğiniz gibi yine herkes için şartlar eşit olmayacak mı? siz diyorsunuz 1-0 öndeyim ben maçı yenilemem.Pemi rakip takıma hatalı attığınız golü niye kabul etmiyorsunuz? Sınav yenilenirse herkes için yenilenecek.Neyse tartışmayalım çok emek vermişsiniz saygı duyuyorum sizin de mağdur olmanızı istemem ama orta bir yolunu OSYM bulmalı.En kötü komisyondakileri kovup onlara ceza verdiğini kamuoyuna duyurmalı

bnmadmv.
Aday Memur
10 Kasım 2024 15:25
Tamam biz de onu diyoruz sınavda zamanı yönetebilmek için yolun soruların düzgün olması gerek.Maç sahasında kale yamuk, taç çizgisi bozuk, santra kayıksa ne kadar Ronaldo ya da Messi olursan ol en sonunda Rakoz Recep gibi şut çekersin.:)))
Yasin925501, 1 saat önce

Olan olmuş demiyorum.Ortada bir hata var o hata herkeze yapıldı.Bu sınav zamanı yönetebilme sınavıdır.Yani aslında çok çalışarak hata olmasada zamanını yonetemeyerek çuvallayabilir bir insan.O zamanda direk hatalı sorulara bağlayabilir bu çuvallamayı.Ben bir defa zamanımı yönettim ve istediyimi yaptım hadi sınavdan bir hafta sonra iptal etseler yine bu kadar itiraz etmem çünkü bilgilerinde taze beni bir yıl boyunca tüm çektiğim eziyet o bilgiler içindi ve o bilgileri şuanda unuttum o soru çozme hızımı kaybettim tüm bunlardan sonra hadi gel sınava gireceksin demek adalet değildir tek taraflı bakma duruma.Sorular yanlış zamanımı onlar yedi filan geçelim bunları çunku o hatalı sorular sanada geldi banada yine durumu iyi yöneten kazandı


Yasin925501
10 Kasım 2024 15:59

Ya anlamamakta diretiyorsun gerçekten tartışmak istemiyorum.Diyorumki sen kpss ye kayıt oldun ya orada onaylıyorum tiki var işaretledin onun içinde soruların hatalı olabileceği yazıyor ve o durumda ne yapılacağı yazıyor hala yamuk diyorsun düzgün diyorsun anlamıyorum

bnmadmv., 37 dk. önce
Tamam biz de onu diyoruz sınavda zamanı yönetebilmek için yolun soruların düzgün olması gerek.Maç sahasında kale yamuk, taç çizgisi bozuk, santra kayıksa ne kadar Ronaldo ya da Messi olursan ol en sonunda Rakoz Recep gibi şut çekersin.:)))
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