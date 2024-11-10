Berna sorusu maddi hata var denilerek iptal edildi ya diğerleri ??

Haklısın emek veren çok insan var senin gibi.Belkide 300 deneme çözüp sınavda soruların hatalı olduğunu görüp hiç işaretlemeyen de vardır, kafası karışıp zaman kaybeden de, hatalı işaretleyen de.Burada ki sorun çok çalışan olmak değil, hata varsa vardır yoksa yoktur.Peki siz hatalı puanla önünüzdekilerin hakkına girip atanmayı da normal sayabilir misiniz? Aynı şey değil mi? Ha senin önündeki adama ben senin yerine atanacağım demişsin ha sorular hatalı ama önemli değil olan olmuş demek aynı şey değil mi?

Haklısın emek veren çok insan var senin gibi.Belkide 300 deneme çözüp sınavda soruların hatalı olduğunu görüp hiç işaretlemeyen de vardır, kafası karışıp zaman kaybeden de, hatalı işaretleyen de.Burada ki sorun çok çalışan olmak değil, hata varsa vardır yoksa yoktur.Peki siz hatalı puanla önünüzdekilerin hakkına girip atanmayı da normal sayabilir misiniz? Aynı şey değil mi? Ha senin önündeki adama ben senin yerine atanacağım demişsin ha sorular hatalı ama önemli değil olan olmuş demek aynı şey değil mi?