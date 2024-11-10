Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Kasım 2024 13:35
2010 Mesleğe Başladığımda bütün memurlardan fazla maaş alıyorduk
merhaba 2010 yılında başladığımda; doktorla aynı hakim savcı ile aramızda 300tl fark astsubay öğretmen ve sağlıkçıdan da fazla maaş alıyorduk. BUGÜN İTİBARİYLE MAALESEF HEPSİNDEN AZ MAAŞ ALIYORUZ.

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