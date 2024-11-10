Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Kasım 2024 13:35
2010 yılında mesleğe başladığımda bütün memurlardan fazla maaş alıyorduk

merhaba 2010 yılında başladığımda; doktorla aynı hakim savcı ile aramızda 300tl fark astsubay öğretmen ve sağlıkçıdan da fazla maaş alıyorduk. BUGÜN İTİBARİYLE MAALESEF HEPSİNDEN AZ MAAŞ ALIYORUZ.


Muhendisinbiri1
Aday Memur
10 Kasım 2024 22:14

Meslek neydi?


thekonsti
Aday Memur
10 Kasım 2024 22:26
polislik mesleği ne olabilir emniyet grubunda değil miyiz
Muhendisinbiri1, Dün

Meslek neydi?


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
10 Kasım 2024 22:26

Bu forumda olduğuna göre polistir diye düşünüyorum

Muhendisinbiri1, Dün

Meslek neydi?


thekonsti
Aday Memur
10 Kasım 2024 22:27
arkadaş inamamamış ama evet polis hepsinden fazla maaş alıyordu

xLmx
Şef
10 Kasım 2024 22:50
oran olarak geliyor zam. miktar olarak farkın çok görünmesi normal. 1000 TLye gelen 100de20 ile 1300 TL'ye gelen 100de20 aynı olmuyor. haketme durumu farklı boyutu işin. verilen haklar vs. ama 300 TL vardi şuan bukadar fark var demek yanlış olur

thekonsti
Aday Memur
11 Kasım 2024 01:02
oran olarak geldiğini bende biliyorum farkın açılmasını sebebi oran değil. diğer kurumlara verilen ek seyyanen zamlar
xLmx, Dün
oran olarak geliyor zam. miktar olarak farkın çok görünmesi normal. 1000 TLye gelen 100de20 ile 1300 TL'ye gelen 100de20 aynı olmuyor. haketme durumu farklı boyutu işin. verilen haklar vs. ama 300 TL vardi şuan bukadar fark var demek yanlış olur

thekonsti
Aday Memur
11 Kasım 2024 01:03
misal en son öğretmenlerin aldığı uzman öğretmen ve başlğretmen tazminatı gibi

H. Eray
Aday Memur
11 Kasım 2024 07:10

Hocam sence bunu bilmiyor muyuz? Arkadaş ek yan tazminat vs gelirlerden bahsetmiş. Sadece oran olarak artsa nasıl fazla maaş aldığı mesleklerden az alır hale gelecek.

xLmx, Dün
oran olarak geliyor zam. miktar olarak farkın çok görünmesi normal. 1000 TLye gelen 100de20 ile 1300 TL'ye gelen 100de20 aynı olmuyor. haketme durumu farklı boyutu işin. verilen haklar vs. ama 300 TL vardi şuan bukadar fark var demek yanlış olur

bilinçlivatandas
Aday Memur
11 Kasım 2024 09:21
doğru olan bugün ki siz kimsinizde o maaşları alacaksınız zart zurt bölümünden mezun işsiz kalmış adam mesleği polislik

yakışıgım
Şef
11 Kasım 2024 09:46

Bunun gibi öğretmenler ne zaman polise zam gündeme gelse bu şekilde itiraz edip ortalığı ayağa kaldırdı bunda da başarılı oldular ben daha da kötüye gideceğini düşünüyorum sistematik olarak polislerin üzerine gidiyor maddi manevi hükümet mehtemelen istifa ettirip emekli ettirmek istiyorlar burdan gelecek istihdamla oy devşirmek için

bilinçlivatandas, 7 saat önce
doğru olan bugün ki siz kimsinizde o maaşları alacaksınız zart zurt bölümünden mezun işsiz kalmış adam mesleği polislik

thekonsti
Aday Memur
11 Kasım 2024 10:19
Yani işsiz kalmış adam mesleği konusunda maalesef ki haklısınız lakin umarım bir gün adalete ihtiyacınız olmaz
bilinçlivatandas, 7 saat önce
doğru olan bugün ki siz kimsinizde o maaşları alacaksınız zart zurt bölümünden mezun işsiz kalmış adam mesleği polislik

bilinçlivatandas
Aday Memur
11 Kasım 2024 16:14
Hadi ulan oradan başöğretmenlik tazminatı diye başlık açıp çatır çatır çatlıyorsunuz gözünüz öyle milletin cebinde yok hemşire maaşı yok öğretmen maaşı
yakışıgım, 7 saat önce

Bunun gibi öğretmenler ne zaman polise zam gündeme gelse bu şekilde itiraz edip ortalığı ayağa kaldırdı bunda da başarılı oldular ben daha da kötüye gideceğini düşünüyorum sistematik olarak polislerin üzerine gidiyor maddi manevi hükümet mehtemelen istifa ettirip emekli ettirmek istiyorlar burdan gelecek istihdamla oy devşirmek için

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