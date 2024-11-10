2010 yılında mesleğe başladığımda bütün memurlardan fazla maaş alıyorduk

oran olarak geliyor zam. miktar olarak farkın çok görünmesi normal. 1000 TLye gelen 100de20 ile 1300 TL'ye gelen 100de20 aynı olmuyor. haketme durumu farklı boyutu işin. verilen haklar vs. ama 300 TL vardi şuan bukadar fark var demek yanlış olur

oran olarak geliyor zam. miktar olarak farkın çok görünmesi normal. 1000 TLye gelen 100de20 ile 1300 TL'ye gelen 100de20 aynı olmuyor. haketme durumu farklı boyutu işin. verilen haklar vs. ama 300 TL vardi şuan bukadar fark var demek yanlış olur