Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Kasım 2024 15:11
Sonradan Engelli Olan Öğretmenin Tayin Durumu

Arkadaşlar merhabalar. Ben böbrek hastasıyım ve 2 yıldır bu sorunla uğraşıyorum. Meslekte 11. yılımı çalışıyorum ve bir ay öncesinde engelli raporu aldım (Rapor oranı %52). Eşim sağlıkçı ve başka şehre tayini çıktı, Ağustos özür grubuna yetişemediğim için de mevcut çalıştığım ilçede kaldım. Engelli raporuna sahip olan bireylerin tayin dönemini beklemeden bakanlığa dilekçe ile başvuru hakları olduğunu öğrendim. Bu durum doğru mu, doğru ise dilekçede eşimin görev yeri belgesini de eklesem dilekçede belirtmiş olduğum ile kadromu verirler mi? Ayrıca sadece raporla başvuru yeterli olacak mı?


fen-25
Şef
10 Kasım 2024 15:37

sanırım hakkınız var ama ilceye bir sorun.


konyahakkari
Aday Memur
10 Kasım 2024 15:47

sakat ve özürlü öğretmenler resen atamaya tabi değil diye bilmekteyim

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