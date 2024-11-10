Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Kasım 2024 15:40
Hizmetin gereği sorusturma

Merkez bir okulda çalıştım.Veliler çok sorunluydu herşeyi cimere şikayet ediyorlardı.Beni de sınıfa hakim olamiyor çocuklar dersi dikkatli dinlemiyor diye 7-8 veli şikayet etmiş birlikte.Ortak hareket etmişler.Muhakkik sonra müfettiş geldi.Beni birleştirilmiş sınıflı doğu hizmeti bir dağ koyune verdiler.Mufettis anladığım kadarıyla zaten beni gönderme maksadıyla gelmis.Teftiste gözlemlediği hiçbir aksilik yoktu.Ben yirmi senelik öğretmenim.Dogu hizmet görevim biteli çok oluyor.Dava açtım.Eski görev yerine dönmeye red cevabı geldi mahkemeden.Mahkeme devam ediyor.Sizce sonuç ne olur? Hiç böyle bir olay yaşayan var mı?

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