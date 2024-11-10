Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Kasım 2024 17:32
Sözleşmeli Jandarma Astsubay İstifa Hk.

Ağustos 2024'te Astsubay Eğitim Merkezi'nden (ASEM) mezun oldum. Görev yerim belli oldu, görevimi 2 aydır yapıyorum. Ancak bu mesleğin bana göre olmadığını anladım. Usulüne uygun şekilde istifa etmek istiyorum ancak bana karşı bir tazminat veya herhangi bir idari dava tarzında bir işlem yapılır mı? Usulüne uygun olarak istifa ettiğim takdirde yeniden başka bir memuriyete atanabilir miyim? Bunları merak ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.

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