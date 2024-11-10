Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Kasım 2024 18:27
Sistemsel sıkıntı nedeniyle norm fazlası yapılması

Geçen sene eski okul müdürüme açılan soruşturmada tanık olduğum için tedbir amaçlı görev yerim değişti. Yeni okuluma, 30 saat ders olduğundan kadromla birlikte norm fazlası olarak geldim. Bu sene ders saati 37 oldu ve benim norm fazlası durumumun ortadan kalkması gerekiyordu. Fakat şimdiki okulumun müdürü norm güncellemeleri sırasında bakanlıkla alakalı sistemsel bir sıkıntı olduğunu ve ders saatini 30dan fazla gösteremediklerini söyleyerek beni yine norm fazlası yaptı. Böyle bir sistemsel sıkıntı mantıklı ve mümkün müdür? Norm fazlası atamalarında resen yer değişikliğim yapılırsa nasıl bir yol izlemeliyim?

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