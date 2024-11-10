Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Kasım 2024 19:24
Şark dönüşü

İyi akşamlar.Ben şarkta gorevliyim.Sark dönüşü eski yerim olan büyükşehir olmayan batı iline geri dönebilir miyim.?

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