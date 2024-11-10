Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Kasım 2024 19:41
2024 Ünvan değişikliği Sınavı Elektrik Teknikerliğine girenler

Merhaba hepimize geçmiş olsun. Sınav soruları hakkındaki değerlendirmelerinizi paylaşırsanız sevinirim.Birkaç tane hatalı soru var gibi geldi bana.

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