KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 21:09
KPSS'de yüksek puan almak yerleştirilmek için yeterli değildir?

Selamlar, bir ilana başvurdum ama kafam karıştı.

İlanın girişinde klasik "KPSS puanı yüksek olandan başlanmak üzere adaylar seçilecektir" yazıyor.

Fakat "Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuç" sekmesinde ise şu cümle yer alıyor:

"KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz."

Şimdi KPSS puanı tek başına kriter değilse bunlar personeli neye göre seçecekler? Mülakat, sınav vs de yok.


Zafer Yılmaz Güneyi
Aday Memur
10 Kasım 2024 21:27

Arkası sağlam dayı önemli.

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