Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


10 Kasım 2024 22:00
Ek iş ?

Öğretmeni ve tek maaşlıyım günümüz şartlarında öğretmen maaşı asla yetmiyor yarısı kiraya gidiyor aldığımın doğru düzgün birikim yapamadım 3 yıllık öğretmenim. Böyle giderse gurbet elde karın tokluğuna yaşamış olucam. Aklıma ek iş fikri geldi sizden de bilgi almak istiyorum eminim çoğu kişi tepki verecek ama bazılarımız da ek iş yapıyor? sizlerden fikir almak istiyorum neler yapabilirim ? Aklımda instagramdan ürün satışı yapmak var bunun için de şahıs şirketi kurmam gerekiyormuş başkasının adına kurulsa olabilir mi böyle bişey ?

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