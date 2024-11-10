KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Kasım 2024 22:37
Önce KPSS 2022 Şimdi KPSS 2024
2022 kpss de yüksek puan almıştım sorular sızdırıldı gerekçesiyle iptal edildi ardından bir ay sonra sınav yapıldı yine de elle tutulur puan aldım küsüratla yerleşemedim. 2024 te yine sınava girdim puan aldım bu kez 3 doğrum ösym nin ihmalinden dolayı silindi ve binlerce kişinin gerisine düştüm. Birileri için küçük fakat benim gibi biri için hayati önem arz ediyor. Osym'den mağduriyetin giderilmesini beklemekteyiz

banty
Aday Memur
10 Kasım 2024 23:05

2022'de sınav yenilenince daha zor yapıldı şimdi yenilenince daha kolay olacağını sanıp yüksek puan alacağını zannedenlere gülüyorum.


Werelli
Aday Memur
10 Kasım 2024 23:13
Yüksek almak yada düşük almak değil kastettiğim sınavın adil olmadığı ve mağdur olduğumuzu dile getirdim. Keşke biraz empati kurabilseydiniz.
banty, 1 saat önce

2022'de sınav yenilenince daha zor yapıldı şimdi yenilenince daha kolay olacağını sanıp yüksek puan alacağını zannedenlere gülüyorum.


Werelli
Aday Memur
10 Kasım 2024 23:26
Bddk nin son personel alımını bi inceleyin isterim. Çünkü mülakata kalanlar belki puanı silinir mülakata kalamayacaktı ya da puanı yükselir mülakata kalacaktı. Çünkü başvurup mülakata kalanların puanları değişmedi. Bu dediğim sadece bir kurum daha bir çok kurum alım yaptı puan güncellemesi yapılmadan.. Bişey olmaz onları teğet geçti diyorsanız haklısınız fakat unutmayın ki Adalet istiyorsak herkes için olmalı.
Werelli, 1 saat önce
Yüksek almak yada düşük almak değil kastettiğim sınavın adil olmadığı ve mağdur olduğumuzu dile getirdim. Keşke biraz empati kurabilseydiniz.

Yvztxnn
Aday Memur
10 Kasım 2024 23:29

Bölüm neydi birde puanınız kaçtı kaç oldu hocam

Werelli, 1 saat önce
Yüksek almak yada düşük almak değil kastettiğim sınavın adil olmadığı ve mağdur olduğumuzu dile getirdim. Keşke biraz empati kurabilseydiniz.
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