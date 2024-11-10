Önce KPSS 2022 Şimdi KPSS 2024

2022 kpss de yüksek puan almıştım sorular sızdırıldı gerekçesiyle iptal edildi ardından bir ay sonra sınav yapıldı yine de elle tutulur puan aldım küsüratla yerleşemedim. 2024 te yine sınava girdim puan aldım bu kez 3 doğrum ösym nin ihmalinden dolayı silindi ve binlerce kişinin gerisine düştüm. Birileri için küçük fakat benim gibi biri için hayati önem arz ediyor. Osym'den mağduriyetin giderilmesini beklemekteyiz

2022 kpss de yüksek puan almıştım sorular sızdırıldı gerekçesiyle iptal edildi ardından bir ay sonra sınav yapıldı yine de elle tutulur puan aldım küsüratla yerleşemedim. 2024 te yine sınava girdim puan aldım bu kez 3 doğrum ösym nin ihmalinden dolayı silindi ve binlerce kişinin gerisine düştüm. Birileri için küçük fakat benim gibi biri için hayati önem arz ediyor. Osym'den mağduriyetin giderilmesini beklemekteyiz