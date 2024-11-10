KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


10 Kasım 2024 23:13
PAEM iyileşmiş bel fıtığı engel durumu ?

Merhabalar, bir kaç ay önce doktorum hafif seviyede bel fıtığı tanısı koydu. Ancak yaptığım spor ve egzersizlerle beraber hiçbir hareket kısıtlaması veya ağrı yok. Eğer tekrar mr çektirip sağlam kaydı alırsam. PAEM sağlık kontrolünde engel olarak karşıma çıkar mı ?

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