Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Kasım 2024 23:37
Değerlendirmeler hkkında bilgi talebi

Sunulan tayin dilekçeleri (eş durumu) kasım ayında değerlendirmeye girer mi aylık periyotta tayin gelme ihtimali olur mu ?

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