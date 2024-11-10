4 b li büro personelinin aynı kpss puanıyla mimar olarak atanması hakkında

İyi forumlar.Kısmetse yarın bir üniversitede büro personeli olarak işe başlayacağım.ANCAK yaklaşık 8-9 ay öncebaşvurmuş olduğum başka bir kurum bünyesindeki mimarlık pozisyonu için yedekteyken cuma günü asillerin evraklarını teslim etmemesi sebebiyle asil olarak atandığımı öğrendim.Evrakları verip güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecini başlatıp bunlar bitince büro personeliğinden istifa edersem eğer ;

1. Bildiğim kadarıyla diploma sebebiyle yani farklı bir unvan olduğu için 1 yıllık cezaya tabi olmuyorum.Yanılmıyorum değil mi?

2. Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu olursa edeceğim istifadan sonra ne kadar sürede yeni göreve başlayabilirim?Diğer kurumda ne kadar süre içinde başlamam gerekir?Üniversiteden ilişiğimi kesmek ne kadar vakit alır?İstifa dilekçesini verip direkt ayrılırsam ceza yer miyim ve bu ceza diğer kurumda işe başlamama engel olur mu?İstifa dilekçesine verilen cevabı beklemek diğer kurumda geç başlayış için mazeret sayılır mı?

NOT: BEN A İLİNDE İKAMET ETMEKTEYİM. BÜRO PERSONELLİĞİ B İLİNDE , MİMARLIK İSE YİNE A İLİNDE . BU MEHİL SÜRESİ İÇİN İKAMETGAHI B İLİNE ALMAK İŞE YARAR MI? YANİ EN AZINDAN BU SÜREÇTE İSTİFA DİLEKÇESİNE CEVAP VERİLEBİLİR . TAMAMEN VARSAYIMLAR ÜZERİNE KURULU BİLİYORUM ZİRA KURUMUN 1 AY BEKLETME DURUMU VARMIŞ

İŞİN İÇİNDEN ÇIKAMADIĞIMDAN SORMA GEREĞİ DUYDUM.KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN DEĞERLİ FORUM ÜYELERİNDEN RİCA ETSEM BİLDİKLERİNİ BENİMLE DE PAYLAŞABİLİR Mİ?

NASIL HAREKET ETMEM GEREKİR ? TAVSİYELERİNİZİ BEKLİYOR VE ŞİMDİDEN VERDİĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM